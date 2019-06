Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kupfer in Wilhelmshaven - Täter steigt in den Anbau einer Firma ein und entwendet Kupferkabel - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Ein bislang unbekannter Täter stieg am späten Dienstagabend, 11.06.2019 über ein benachbartes Garagendach in den Anbau einer Elektrofirma in der Lilienburgstraße ein und entwendete diverse Kupferkabel.

Nach jetzigem Sachstand könnte sich die Tat in der Zeit von 21:00 - 21:15 Uhr ereignet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

