POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Einsatz beim Tag der Niedersachsen - Einrichtung einer Mobilen Wache, viele tolle Präventionsangebote, -themen und Vorfreude!

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrssicherheit und Einbruchschutz: Wer sich zu diesen Themen am kommenden Wochenende informieren möchte, ist auf der Blaulichtmeile in der Rheinstraße genau richtig!

Neben der Vorstellung der Projekte wie z.B. "Wir sind stark!", "Klippo" oder die Streitschlichterausbildungen an den Schulen können die Besucherinnen und Besucher weiterhin an einem Klar-Sicht-Mitmach-Parcours für Jedermann teilnehmen.

"Es ist eindrucksvoll und zugleich erschreckend, die Ausfallerscheinungen nach der Einnahme von Drogen und Alkohol auf diese Art und Weise zu erleben" erklärt Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater im Präventionsteam und auf ein verschärftes Bewusstsein hofft.

Da für die Sicherheit im Verkehr auch das Thema Ablenkung eine große Rolle spielt, gibt es einen Ablenkungsparcours, der z.B. auf die Gefahren bei der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt verdeutlicht!

Neben den klassischen Präventions- und Verkehrsthemen werden die Sicherung von Finger- und Werkzeugspuren gezeigt, aber auch z.B. Fragen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung beantwortet:

Was macht die Polizei eigentlich gegen Identitätsdiebstahl oder gegen Computersabotage? Wie kann man sich davor schützen? Was macht die Polizei bei Häuslicher Gewalt und welche Anlaufstellen gibt es für Betroffene, die Schutz suchen?

Das Präventionsteam steht mit vereinten Kräften als Ansprechpartner in den Tagen zur Verfügung und freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher - und auf die Kleinen wartet z.B. ein schönes Foto auf dem Polizeimotorrad: "Ganz egal wie alt Sie sind, wir sind für Sie da!" lautet das erwartungsfreudige Motto der Crew!

Neben dem Angebot für Interessierte, sorgt die Polizei aber auch für ein sicheres Fest. So werden die eigenen Polizeibeamten auch von externen Kräften unterstützt, so dass viele Polizistinnen und Polizisten auf dem Veranstaltungsgelände für die Sicherheit der Festtage unterwegs sein werden.

"Ich freue mich auf dieses dreitägige schöne Fest, das rund um die 150-Jahre-Feier der Stadt Wilhelmshaven in viele schöne Veranstaltungen eingebunden ist!" betont Hans Zeh, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

"Wir haben erstmalig eine Mobile Wache eingerichtet, die während der Präsentationszeiten am Gotthilf-Hagen-Platz besetzt ist, so sind wir im Veranstaltungsraum jederzeit für die Besucherinnen und Besucher erreichbar!"

Am Sonntag, 16.06.2019, wird der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörn Kreikebaum an der für 13 Uhr auf der Artemis, Liegeplatz am Bontekai in Wilhelmshaven terminierten Pressekonferenz teilnehmen und aus polizeilicher Sicht ein erstes Resümee zu der Veranstaltung ziehen.

"Weiterhin wollen wir unseren Twitteraccount dafür nutzen, um mit dem Hashtag #TdN2019 gezielt Informationen weiterzugeben", erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und ergänzt, dass der Account weder der Anzeigen- noch der Hinweisaufnahme dient: Es erfolgt keine 24/7 Betreuung!

Der Twitter-Account der Polizeiinspektion ist zu erreichen über

https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

