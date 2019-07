Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufgrund Alkoholeinfluss gestürzt

Dudenhofen (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr muss eine 49-jährige Frau aus Dudenhofen rechnen. Sie war mit ihrem Fahrrad von Speyer in Richtung Dudenhofen unterwegs, als sie in einer Linkskurve stürzte und zu Boden fiel. Bei dem Sturz schlug die Frau mit dem Kopf auf und war kurze Zeit bewusstlos. Sie wurde durch einen alarmierten Rettungswagen versorgt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau wahr. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,71 Promille. Nachdem die Wunde am Kopf versorgt war, musste die Frau die Beamten zum Zwecke der Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

