Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfall mit zwei Schwerverletzten und 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro und zwei schwerverletzten Personen ist die Bilanz eines Unfalles, welcher sich gegen 13.40 Uhr auf der L1106 zwischen Sachsenheim- Hohenhaslach und Freudental ereignet hat. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer befuhr die alte Verbindungsstraße von Kleinsachsenheim kommend und wollte an der Einmündung nach rechts auf die L 1106 in Richtung Freudental abbiegen. Hierbei übersah er den 55 jährigen, vorfahrtsberechtigten Opel Lenker, aus Richtung Hohenhaslach kommenden. Durch die Kollision beider Fahrzeuge, wurde der 81-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Schwerverletzte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung, musste die Fahrbahn bis 16.20 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren drei Einsatzfahrzeuge der Polizei, fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit 17 Wehrleuten und zwei Rettungswägen mit Notarzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell