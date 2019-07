Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Porsche ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Porsche 911 im Wert von rund 85.000 Euro am Freitag, kurz nach 17:00 Uhr, im Pleidelsheimer Weg in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Murr, die mit einem Fahrzeug und neun Mann im Einsatz war, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Möglicherweise kommt eine unmittelbar vor Fahrtantritt durchgeführte Reparatur am Fahrzeug als Brandursache in Betracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

