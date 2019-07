Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Autofahrer fährt Pedelc-Fahrer an

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (1.7.), um 13:35 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Pedelec auf der Osnabrücker Straße in westlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich fuhr ein 53-Jähriger in einem schwarzen Mercedes auf der Siemensstraße. An der Kreuzung bog der Autofahrer aus Rödinghausen nach rechts auf die Osnabrücker Straße ab. Dabei nahm er den Radfahrer zu spät wahr und verursachte so einen Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mehrere hundert Euro.

