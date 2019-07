Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Alkoholisierte Fahrerin verursacht Zusammenstoß

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (1.7.), um 13:20 Uhr, fuhr eine 21-Jährige in einem blauen Renault Megane auf der Herforder Straße in Richtung Wittekindstraße. Gleichzeitig fuhr eine 54-Jährige in ihrem silbernen Skoda Fabia auf dem Friedrich-Langewiesche-Weg in Richtung Friedrichstraße. An der Kreuzung überfuhr die Frau aus Bünde die Herforder Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Frau aus Löhne. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda gegen eine Mauer. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen in ihrer Atemluft Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Atemtest deutlich positiv verlief, wurden der Frau auf richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Anschließend beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 9.500 Euro.

