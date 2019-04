Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kind zugelaufen

Kusel (ots)

Passanten treffen an Karfreitag gegen 14.45 Uhr zwischen dem "kleinen Kreisel" und der Einfahrt zur Lehnstraße ein etwa 3-jähriges Kind an. Der Junge trägt eine schwarze Jogginghose und grünes T-Shirt mit aufdruckten Dinosauriern sowie Aufschrift "Stegosaurus". Er hat keine Schuhe an und läuft auf rot-blauen Socken. Der Junge spricht Deutsch und gibt seinen Namen mit "Clarence" (phon.) an. Er hat einen dunkleren Hauttyp und braune Augen. Das Kind wirkt normal ernährt und gepflegt. Wer kennt den jungen Mann ?

