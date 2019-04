Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall am Stoppschild

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag verursacht ein 18-jähriger Fahranfänger aus Steinwenden einen schweren Verkehrsunfall, da er auf der Landesstraße 356 bei Miesenbach nicht auf die Vorfahrt eines Autofahrers achtete welcher in Richtung Landstuhl unterwegs war. Der junge Fahrer hatte am Stopp-Schild der Einmündung zur K79 nicht angehalten und kollidierte beim Abbiegen nach links mit dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Crash verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Landstraße teilweise gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Landstuhl unter 06371-92290 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

