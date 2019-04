Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mofafahrer ohne Helm sind eine Kontrolle wert

Essweiler (ots)

Zwei Personen auf einem Mofa ohne Schutzhelm sind in der Nacht zum Donnerstag von einer Polizeistreife in Essweiler kontrolliert worden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung, allerdings nur 0,49 Promille. Da jedoch ein Urintest positiv THC anzeigte, war schließlich die Blutprobe fällig. Zudem wurde in Erfahrung gebracht, dass die beiden Personen kurz nach Mitternacht einen Feldweg zwischen Wolfstein und Essweiler befahren hatten. Dort war es bereits zum Verkehrsunfall gekommen, wobei sich einer der beiden an der Schulter verletzte.

