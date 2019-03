Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer mit 1,92 Promille unterwegs auf der Autobahn

Mörstadt/Gau-Bickelheim, BAB 61 (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Rosenmontag um 18.50 Uhr einen stark Schlangenlinien-fahrenden LKW, der bei Mörstadt auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden fuhr. Sowohl der Anrufer als auch andere Verkehrsteilnehmer hätten mehrfach bremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Die Autobahnpolizei konnte den LKW an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim feststellen. Hierbei bestätigten sich die Angaben des Mitteilers, der LKW fuhr beständig vom rechten Fahrstreifen auf die Standspur und wieder zurück, mehrfach wäre er beinahe mit der rechten Leitplanke kollidiert. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem nahegelegenen Parkplatz Steingewann fiel der 37-jährige Fahrer aus dem Ortenaukreis dann beinahe aus dem Führerhaus. Auch konnte er kaum noch stehen und musste sich am LKW festhalten, um nicht hinzustürzen. Alkoholkonsum stritt er jedoch vehement ab und erklärte seine Ausfallerscheinungen mit der (ebenfalls widerrechtlichen!) Benutzung seines Handys am Steuer. Ein Atemalkoholtest überführte ihn schnell der Lüge, das Ergebnis betrug 1,92 Promille!! Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Erschreckend war allerdings nicht nur die Tatsache, dass der LKW-Fahrer so stark betrunken unterwegs war, sondern dass es lediglich ein Verkehrsteilnehmer für nötig hielt, die Polizei über den Schlangenlinien-fahrenden 40-Tonner zu informieren, obwohl dieser doch eine längere Strecke in auffälliger Fahrweise auf der Autobahn unterwegs war, bis er letztendlich aus dem Verkehr gezogen werden konnte!

