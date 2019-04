Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Blumenkübel mit Metallkugel beschossen

Callbach (ots)

Eine Metallkugel ist am Mittwochabend auf einem Grundstück in der Straße Kirchberg in einen Blumenkübel eingeschlagen. Die Stahlkugel schlug in das Gefäß ein, während sich Personen auf dem Gelände befunden hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon-Nummer 06382 9110.

