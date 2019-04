Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Kusel (ots)

Am 18.04.2019, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Roßberg" in Kusel ein Laternenmast, vermutlich von einem vorbeifahrenden bzw. einparkenden PKW, gestreift und beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne den Unfall zu melden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

