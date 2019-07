Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Musikschule ein

Bünde (ots)

(kup) In der Zweit zwischen Freitag (28.6.), um 18:30 Uhr, und Montag, um 5:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Musikschule am Amtshausplatz ein. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Drinnen angelangt, hebelten sie diverse Türen auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Inwieweit etwas entwendet wurde, wird derzeit noch untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Der bislang entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 zu melden.

