Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Junger Fahrer ohne Führerschein missachtet Vorfahrt

Bünde (ots)

(kup) Am Samstag (29.6.), um 13:15 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger aus Bünde auf der Schloßstraße. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger Mann aus Bünde die Eichholzstraße. Im Bereich der Kreuzung stießen die beiden PKW ineinander. Der junge Fahrer fuhr einen grünen Nissan, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er gab an, den von rechts kommenden silbernen Passat nicht gesehen zu haben und fuhr in die Kreuzung ein. Der Unfallgegner verletzte sich leicht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.200 Euro.

