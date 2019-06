Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raubdelikt -Täter stößt Geschädigte zu Boden und entwendet die Handtasche-

32120 Hiddenhausen (ots)

(de)Am Samstag um 15:30 Uhr ging eine 80-Jährige aus Hiddenhausen auf dem rechten Gehweg der Straße Wasserfuhr aus Richtung Bünder Straße kommend in Richtung Löhner Straße. Aus der gleichen Richtung näherte sich ein unbekannter Täter und versezte der Geschädigten von hinten einen Stoß gegen den Oberkörper. Hierdurch fiel sie zu Boden und der Täter entwendete die an ihrem Rollator befestigte Handtasche. Anschließend flüchtete der männliche Täter und lief von der Straße Wasserfuhr nach rechts in die Bünder Straße. Die Geschädigte erlitt augenscheinlich keine Verletzungen, wurde aber vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, schlank und ca. 170-175cm groß. Er hatte dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare. Zur Tatzeit war er mit einer kurzen blauen Hose, eienm roten T-Shirt, einem schwarzen Basecap und schwarzen Nike Schuhen mit weißem Emblem gekleidet. Laut Zeugenaussagen machte er insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Hinweise auf diese Person nimmt die Polizei Herford, Direktion Kriminalität, unter Telefon 05221/888-0 entgegen.

