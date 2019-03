Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190314 - 286 Frankfurt-Unterliederbach: Festnahme nach Kfz.-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 13. März 2019, gegen 21.15 Uhr, brannte ein im Langobardenweg abgestellter VW-Transporter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 EUR. Schnell war klar, dass hier von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen war. Entsprechend wurde eine Fahndung durchgeführt, die zur Festnahme eines 37-Jährigen noch in Tatortnähe führte. Bei dem Mann konnte ein Grillanzünder und ein Feuerzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Ebenso wird geprüft, ob der Tatverdächtige noch für andere gleichgelagerte Fälle verantwortlich ist.

