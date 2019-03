Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190313 - 283 Frankfurt-Sachsenhausen: Flucht nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Optikergeschäft kam es am Dienstag, den 12. März 2019, gegen 17.00 Uhr. Zu dem genannten Zeitpunkt betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Geschäft in der Gartenstraße und stahlen insgesamt fünf hochwertige Sonnenbrillen im Wert von zusammen etwa 1.050 EUR. Den Tätern gelang die Flucht. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: 30-40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Schlanke Gestalt, kurze, braune Haare. Bekleidet mit einer beigen Hose mit vielen Taschen. 2. Täter: 40-50 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Normale Gestalt, Glatze. Brillenträger, bekleidet mit einer Jeans.

