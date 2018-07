FW-F: Balkonplatten abgestürzt - Arbeiter verletzt

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots) - An dem Wohn- und Geschäftshaus in der Friedberger Landstraße. 307 wurden zum Einsatzzeitpunkt Abbrucharbeiten an der Fassade durchgeführt. Balkone wurden abgeschnitten und zu Boden gebracht. Gegen 14:00 Uhr am gestrigen Freitag stürzte dann eine dieser Platten aus dem 5.OG auf die darunter liegende Platte, diese riss ebenfalls ab und beide Platten stürzten weiter auf die darunter liegend Platte usw. bis dann alle 5 Platten auf dem Boden aufschlugen. Ein Arbeiter der sich im Korb eines Hubsteigers direkt neben dem Aufprallort der Balkonplatten befand, wurde von Betonteilen getroffen und verletzt. Außerdem wurde die Fensterfront einer Arztpraxis von den Betonteilen eingedrückt und zerstört. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst retteten den Arbeiter und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache.

