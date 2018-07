FW-F: Feuer in einem Gemeindehaus

Frankfurt am Main (ots) - (mb) In einem Gebäude der Muslimischen Gemeinde Ahmadiyya-Muslim-Jamaat in Nieder-Eschbach brach am Morgen aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer aus. Um kurz nach sieben Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Dort brannten Kartonagen und Akten. Da auch Teile der Hausverkabelung vom Brand betroffen waren kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Der Brandrauch zog durch das gesamte Gebäude. Hierdurch wurden weitere Teile stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus einem mit dem Keller über einen Tunnel verbundenen Nachbargebäude wurden vorübergehend 35 Personen evakuiert. Die Belüftungsmaßnahmen waren sehr umfangreich. Anwohner wurden während der Belüftungsmaßnahmen gebeten, Fenster und Türen wegen der Geruchsbelästigung geschlossen zu halten. Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer im Keller unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Schadenhöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Die Brandursachenermittlung wurde vom zuständigen Kommissariat der Polizei Frankfurt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main



Kommunikation und Führungsunterstützung

Maik Billino



Pressesprecher vom Dienst



Mobil: +49 (0)170 / 338 2008



E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

http://www.feuerwehr-frankfurt.de/

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell