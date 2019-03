Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190313 - 284 Frankfurt-Ostend: 30.000 Euro Sachschaden nach Brand in einem Café

Frankfurt (ots)

(hol) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es zu einem Brand in einem Café im Ostend, bei dem ein Sachschaden i. H. v. 30.000 Euro entstand.

Gegen 01:30 Uhr bemerkten Anwohner, dass es im Inneren eines Cafés in der Hanauer Landstraße brannte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zügig, so dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand. Sie konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der abgesperrte Brandort wurde noch im Laufe des heutigen Vormittags durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Vielmehr ist das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

