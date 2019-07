Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wuchergeschäft - Hofreinigung für über 1.600 Euro

Vlotho (ots)

(kup) Am Freitag (28.6.), in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, reinigten drei bislang unbekannte Männer einen Hof an der Loher Straße und verlangten dafür 1.680 Euro. Eine 73-jährige Frau wollte an dem Haus ihrer 89-jährigen Schwester gerade nach dem Rechten sehen, als die Männer in einem weißen Lieferwagen auf den Hof fuhren. Sie luden ihren Hochdruckreiniger aus und begannen mit der Reinigung. Auf Nachfrage gaben sie an, dies regelmäßig und in Absprache zu tun. Am Ende der zweistündigen Säuberung verlangten sie 1.680 Euro von der Seniorin, die diese bar auszahlte. Die Männer fuhren davon. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem weißen Lieferwagen oder den Personen geben? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: vermeiden Sie Haustürgeschäfte. Treten Sie Dienstleistern, die unverlangt auf Ihrem Grundstück erscheinen, entschieden entgegen. Fühlen Sie sich durch solche betrügerischen Handwerker bedroht oder wollen diese vermeintlichen Dienstleister nicht gehen, ziehen Sie sich zurück und verständigen Sie die Polizei und wählen die Notrufnummer 110. Ebenfalls bei den Ermittlungen der Polizei helfen Fotos der Fahrzeuge mit den Insassen, die Kennzeichen und die Personen erkennen lassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell