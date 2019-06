Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter beschädigt Pkw und flüchtet

Enger (ots)

(fl) Am Freitagabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grünen Mazda in der Straße "Auf der Bülte" in Enger. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

