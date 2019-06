Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Herford (ots)

(mmb) Am Freitag (28.06.2019) um 12:18 Uhr kam es auf der Sophienstraße vor der Bahnunterführung in Höhe der Straße Am Bahndamm zu einem Auffahrunfall. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Oeynhausen war hier mit einem Chrevrolet auf das Heck eines haltenden Motorrades der Marke Suzuki aufgefahren. Der 68-jährige Motorradfahrer aus Hiddenhausen wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

