Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartengerät verursacht Unfall- Anwohner verletzt

Vlotho (ots)

(sls) Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (26.6) gegen 09:00 Uhr in Vlotho. Eine 65-jährige Porsche-Fahrerin aus Vlotho befuhr die Herforder Straße im Bereich von Häuserzufahrten. In einer leichten Linkskurve überfuhr sie eine, im Bereich der Fahrbahn liegende, Gartenhacke. Beim Überfahren der Hacke bohrte diese sich in ihren linken Hinterreifen und der lange Stiel schlug gegen das Knie eines 66-jährigen Anwohners. Dieser kniete zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand, um ein Beet zu reinigen. Durch den Schlag des Stieles wurde der Geschädigte am linken Knie leicht verletzt. Am Porsche entstand ein Schaden am Hinterreifen im Wert von ca. 300 Euro.

