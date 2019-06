Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Fahrrad -Polizei sucht Beteiligte-

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstag (27.6.) gegen 14:40 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin aus Bünde befuhr die Bahnhofstraße von der Wasserbreite in Richtung Bahnhof. Sie beabsichtigte dem Straßenverlauf der Bahnhofstraße nach rechts zu folgen. Im Kurvenbereich sei sie dann mit einer jungen Radfahrerin zusammengestoßen. Diese befand sich rechtsseitig neben ihrem Fahrzeug und stieß an die rechte vordere Seite ihres schwarzen Opels. Anschließend habe die Radfahrerin ihren Weg in Richtung Bahnunterführung fortgesetzt, ohne Angaben zu ihrer Person oder Art der Unfallbeteiligung zu machen. Die Polizei bittet die Beteiligte oder auch andere Zeugen des Unfalls, sich mit dem Verkehrskommissariat Bünde unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

