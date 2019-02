Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos zerkratzt - 6500 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Eine 53-Jährige saß am Mittwoch, 13.02.2019 gegen 7 Uhr, in ihrem parkenden Auto in der Semmelweisstraße, als ein dunkelgekleideter Mann an ihrem Fahrzeug vorbeilief und dieses mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzte. Als der Täter bemerkte, dass jemand im Auto sitzt, ergriff er sofort die Flucht und rannte in Richtung der Mannheimer Straße. Die informierten Polizeibeamten konnten noch an zwei weiteren Autos Kratzspuren feststellen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 6500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

