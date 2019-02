Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Fahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Annweiler (ots)

Obwohl der 23-jährige Mann aufgrund seines Punktestandes in Flensburg endgültig seine Fahrerlaubnis entzogen bekam, nahm er am 20.02.2018 wiederholt mit einem silbergrauen Peugeot in Annweiler am Straßenverkehr teil. Allerdings hatte er Pech. Denn eine Polizeistreife der Polizeiwache erkannte ihn hinter dem Steuer, weshalb der uneinsichtige Fahrer nunmehr eine weitere Strafanzeige erwarten darf.

