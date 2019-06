Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Aufwendige Rettungsarbeiten nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 42

Oberhausen (ots)

Auf der A42 kam es um 3:20 Uhr, in Fahrtrichtung Duisburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Ersthelfer schwer verletzt wurde. Dieser hatte sich durch zwei herannahende Fahrzeuge bedrängt gefühlt. Mit einem Sprung über die seitliche Begrenzung der Fahrbahn versuchte er sich in Sicherheit zu bringen. Dabei übersah er den Abhang und stürzte acht Meter in die Tiefe. Für die Feuerwehr gestalteten sich die Rettungsarbeiten besonders schwierig aufgrund des Starkregens und der schlechten Zugänglichkeit zu dem Verunfallten. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der verunfallte Ersthelfer mit dem Notarzt in eine UNI Klinik zur weiteren Behandlung transportiert. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde ebenfalls leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gefahren. Für die Zeit des Einsatzes sperrte die Autobahnpolizei die A42 in Richtung Kamp-Lintfort. Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen.

