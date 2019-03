Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schießscharte Feuer entzündet

53902 Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte Täter entzündeten am Donnerstagvormittag in einer Schießscharte der Stadtmauer mit Blättern aus einem Schulheft ein Feuer. Hinter der Schießscharte entzündet sich Reisig von in der Nähe stehenden Bäumen. Der Schwelbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht (11.20 Uhr). Es entstand kein Sachschaden.

