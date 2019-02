Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 13.02.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung am Wasserwerk In der Zeit vom 08.02.2019, 16.00 Uhr, bis 11.02.2019, 10.00 Uhr, wurde von unbekannten Tätern das Gebäude des Wasserbehälters in Lutter im Waldgebiet Bergstraße durch Abschlagen der Türklinke und der Antenne sowie einer Beschädigung eines Winkelblechs an der Dachkante beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro (bür)

Illegale Abfallbeseitigung In der Zeit vom 08.02.2019 bis 11.02.2019 wurden mehrere Altreifen sowie diverser Abfall illegal in Lutter auf einem Feldweg am Ortsrand der Gemeinde entsorgt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell