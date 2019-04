Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallfahrer flüchtet und lässt Joint im Auto zurück

Recklinghausen (ots)

Warum der Fahrer flüchtete, war den Beamten schnell klar, als sie am Mittwoch nach einem Unfall in das zurückgelassene Auto blickten. Auf dem Sitz lag ein angerauchter Joint. Um kurz nach 16.00 h war ein Auto aus einer Einfahrt auf die Wilhelmstraße gefahren und stieß dabei mit dem Auto einer 51-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel zusammen. Der Fahrer stieg aus und rannte weg. Die beiden kaputten Autos blieben zurück. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Pkw wird auf 7000 Euro geschätzt. Wie sich herausstellte, war das stehengebliebene Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs und entstempelt. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Anzeigen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

