Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Querstraße ist am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch ein geparkter, gelber Audi beschädigt worden. Der Wagen war vorne links so kaputt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstanden ist. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Haltern am See:

Bei einer Unfallflucht an der Arminiusstraße ist am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch ein geparkter, schwarzer Opel Zafira beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer den Unfall verursacht hat, ist nicht bekannt.

Marl:

Bei einer Unfallflucht an der Hervester Straße ist am Dienstagmorgen ein weißer VW Amarok so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden ist. Der Wagen stand auf einem Parkplatz und war hinten links beschädigt, als der Fahrer gegen 11.00 h zurückkam. Wer den Schaden verursacht hat, ist unklar.

Ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro blieb am Dienstag nach einer Unfallflucht zurück. Ein silberner Mercedes Vito mit Beschriftung eines Reisunternehmens parkte von 09.00 bis 13.00 h an der Adolf-Grimme-Straße. Anschließend war der Wagen an der rechten Seite kaputt. Der Verursacher war weg.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell