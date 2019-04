Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt mutmaßliche Trickdiebinnen fest

Recklinghausen (ots)

Mit den üblichen Tricks wie "Ich muss mal zur Toilette" und "Ich habe etwas Schönes für Sie" hat sich eine Frau am Dienstag um kurz nach 13 h Zugang zur Wohnung einer Seniorin an der Berghäuser Straße erschlichen. Eine aufmerksame Nachbarin hatte beobachtet, wie eine Frau in die Wohnung der Seniorin ging und die Tür angelehnt blieb. Kurz dahinter kam dann eine weitere Frau, die sich noch Handschuhe anzog, und schlüpfte ebenfalls in die Wohnung. Die Nachbarin wurde stutzig und rief die Polizei. Die Beamten konnten in der Wohnung der Seniorin drei Frauen aus Hürth, Köln und Düsseldorf (46, 31 und 38 Jahre alt) festnehmen. Das Schlafzimmer der alten Dame war bereits durchwühlt. Beute hatten die Frauen offensichtlich noch nicht gemacht. Sie wurden festgenommen und mussten mit zur Wache. Die Polizei rät, besonders vorsichtig zu sein, sobald unbekannte Personen in die Wohnung oder ins Haus wollen. Betrüger erfinden die abenteuerlichsten Geschichten, um sich Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen. Lassen Sie sich nicht beeinflussen und rufen Sie bei aufdringlichen Personen sofort die Polizei über 110. Achten Sie, wie die aufmerksame Nachbarin, auf Ihr Umfeld und melden sie verdächtige Beobachtung lieber einmal mehr der Polizei - der Erfolg kann die Festnahme auf frischer Tat sein!

