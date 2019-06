Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Festgefahrener Reisebus blockiert Duisburger Straße

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Samstag den 01. Juni wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen gegen 15.30 Uhr durch die Polizei ein Bus gemeldet, der sich auf der Duisburger Straße festgefahren haben solle und diese auf ganzer Breite blockiere. Da kein Personenschaden gemeldet wurde, wurde zunächst der Führungsdienst von der Feuer- und Rettungswache 2 in Sterkrade zu der Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Aufgrund der Bahnunterführung auf der Duisburger Straße zwischen Max-Planck-Ring und Hansastraße, war der Fahrer eines doppelstöckigen Reisebuses wegen der Höhe seines Fahrzeugs gezwungen zu wenden. Bei dem Wendeversuch setzte der Bus im hinteren Bereich auf, sodass die Antriebsachse die Bodenhaftung verlor und der Bus aus eigener Kraft nicht mehr von der Stelle kam. Im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei wurde der Bus mit speziellen Lufthebekissen der Feuerwehr mehrfach angehoben und unterbaut sodass er schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden und seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Feuerwehr war für etwa 2 Stunden mit 9 Einsatzkräften und 3 Einsatzfahrzeugen in dem Einsatz gebunden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Duisburger Straße durch die Polizei voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell