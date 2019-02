Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl bei einer 90-Jährigen

Mainz-Hechtsheim (ots)

Mittwoch, 27.02.2019, 10:15 bis 10:45 Uhr

Eine Frau klingelt an der Wohnungstür einer 90-Jährigen in Mainz-Hechtsheim und gelangt unter dem Vorwand, eine Nachricht für eine Nachbarin hinterlassen zu wollen, in ihre Wohnung. Als die 90-Jährige die Frau kurz darauf in der Küche alleine lässt um einen Zettel zu holen, verlässt diese die Wohnung. Danach stellt die 90-Jährige fest, dass mehrere Schmuckstücke aus einer Schmuckkassette im Schlafzimmer entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell