Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Lerchenberg - Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Mainz (ots)

Im Rahmen der Streife fällt am gestrigen Mittwoch, 27.02.2019, der Polizei Mainz gegen 18:20 Uhr ein PKW in der Brucknerstraße auf, der mittig auf der Fahrbahn steht. Die Fahrerin, eine 24-Jährige Mainzerin, gibt an, dass das Fahrzeug aufgrund von Spritmangel liegen geblieben sei. Mithilfe von anderen Verkehrsteilnehmern wird der PKW zu einer etwa 200 Meter entfernten Tankstelle geschoben. Dort wird eine allgemeine Verkehrskontrolle mit der 24-Jährigen durchgeführt.

Diese weist massive Auffallerscheinungen auf, die auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuten. Sie gibt an, zuletzt vor zwei Monaten Marihuana konsumiert zu haben. Der 24-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf die 24-Jährige ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss sie im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

