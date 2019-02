Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit beteiligtem Fahrradfahrer

Mainz (ots)

Dienstag, 26.02.2019, 08:50 Uhr

Ein 49-jähriger Fußfänger steht an einer Fußgängerampel in der Straße Am Linsenberg. Ein Fahrradfahrer bremst und kommt aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern so dass er den 49-Jährigen umfährt. Dieser stürzt und wird leicht verletzt. Der Radfahrer richtet die Kette seines Fahrrads und fährt, trotz Aufforderung des 49-Jährigen am Unfallort zu verbleiben, weg.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 160 cm groß - kurzer blonder Kinnbart - schwarze Mütze - schwarze Arbeiterhose - schwarzes Fahrrad

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

