Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zapfsäule angefahren

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (1.7.), um 00:30 Uhr, verursachte ein 37-jähriger aus Enger einen Unfall auf einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße. Der Mann fuhr mit seinem schwarzen Nissan auf die Tankstelle. Bei dem Versuch, zwischen den Zapfsäulen mittig entlang zu fahren, geriet der Wagen mit der linken Front zunächst an den Sockel einer Zapfsäule. Anschließend stieß er mit der linken Seite dagegen und touchierte ferner einen Feuerlöscher. Seine Fahrt setzte der Mann in Richtung Luftsäule fort um zehn Minuten später das Gelände zu verlassen. Eine Zeugin merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten ermittelten den Halter und fuhren zu dessen Wohnanschrift. Dem dort geparkten Wagen fehlte ein Reifen, lediglich die Felge war noch vorhanden. Im Atem des Unfallverursachers nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Ein Richter ordnete anschließend die Entnahme von Blutproben an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

