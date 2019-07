Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Schlafende Bewohner bemerken Täter nicht

Vlotho (ots)

(kup) Am Sonntag (30.6.), in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 4:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Höltkebruchstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und betraten das Innere des Hauses. Der 35-jährige Bewohner des Hauses wurde gegen 4:00 Uhr von einem Geräusch wach. Als er nachschaute, stellte er fest, dass die Gartentür offen war. Bei seiner Nachschau konnte er zunächst keine fehlenden Gegenstände feststellen, sodass er sich wieder schlafen legte. Erst am nächsten Morgen bemerkten seine 36-jähige Lebensgefährtin und er das Fehlen ihrer Handtasche samt Inhalt und seiner Geldbörse mit einem höheren Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.700 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

