Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der L1140 Gem. Hemmingen, auf der B464 Gem. Holzgerlingen sowie in Leonberg und in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

L1140, Gem. Hemmingen: Unfall beim Überholen

Von Schwieberdingen her kommend, war eine 57 Jahre alte Opel-Fahrerin am Freitag auf der Landesstraße 1140 in Richtung Hemmingen unterwegs. Dabei wollte sie gegen 11:50 Uhr einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Ford eines 49-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 57-Jährige ihr Fahrzeug nach rechts, touchierte dabei aber den Lastwagen sowie das Heck des entgegenkommenden Fords, dessen Fahrer seinerseits versuchte in den Grünstreifen auszuweichen. An den beiden Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

B464, Gem. Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Auf der Bundesstraße 464 musste ein 48 Jahre alter Fahrer eines Mercedes am Freitagmittag, gegen 15:15 Uhr auf Höhe Holzgerlingen sein Fahrzeug an einer auf gelb schaltenden Ampel abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 56-Jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei zog sich der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Leonberg: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Freitag befuhr eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Jaguars die Wilhelmstraße. An der Hindenburgstraße missachte sie gegen 17:00 Uhr die Vorfahrt eines Opels, dessen 34 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch die Kollision zogen sich der 34 Jahre alte Opel-Fahrer sowie seine 34 Jahre alte Beifahrerin und ein vier Jahre altes Kind leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Böblingen: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Von der Landhausstraße wollte ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Freitag, kurz vor 17:30 Uhr, nach rechts in die Sindelfinger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der Landhausstraße unterwegs war. Der 20 Jahre alte Radfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

