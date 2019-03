Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbrüche, Ladendieb randaliert, Radfahrerin schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mit Autotür kollidiert (Zeugenaufruf)

Bei der Kollision mit einer geöffneten Autotür hat sich am Freitagvormittag eine 75 Jahre alte Radfahrerin schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 11.40 Uhr die Olgastraße entlang, als eine 64-jährige Frau aus einem am Fahrbahnrand stehenden Opel aussteigen wollte und die hintere, linke Fahrzeugtür öffnete. Die von hinten heranfahrende Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stieß mit der Tür zusammen und stürzte auf die Straße. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte die 75-Jährige nicht getragen. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Randalierender Ladendieb

Ein 48-Jähriger hat am Freitagmittag in einem Supermarkt in der Straße Am Stadtgraben randaliert und dabei sogar einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen zwölf Uhr entwendete der Mann den ersten Ermittlungen zufolge zunächst Leergut und wurde daraufhin von zwei Mitarbeitern zur Rede gestellt. In einem Büro soll der mutmaßliche Dieb versucht haben, die beiden Angestellten mit einem mitgebrachten Schraubendreher anzugreifen. Diesen gelang es jedoch, aus dem Raum zu flüchten. In der Folge beschädigte der 48-Jährige von dem Büro aus offenbar die Telefonanlage des Marktes, schaltete sämtliche Lichter aus und betätigte die Brandmeldeanlage. Aufgrund dessen rückte auch die Feuerwehr Tübingen in den Stadtgraben aus. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen überwältigte schließlich den Randalierer und nahm ihn in Gewahrsam. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der von ihm angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Pkw aufgebrochen

Ein in der Hügelstraße geparkter BMW ist am Freitag, zwischen 8.50 Uhr und 12.15 Uhr, von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und gelangte so an eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche. Daraus entwendete er eine Geldbörse und machte sich damit aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Reiche Beute im Wert von etwa 6.000 Euro hat ein Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Freitag im Ortsteil Entringen gemacht. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit zwischen 19.15 Uhr abends und kurz vor neun Uhr morgens die Scheibe der Fahrertür eines Opel Mokka ein. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Tübinger Straße. Aus dem SUV baute der Unbekannte das komplette Armaturenbrett, die Mittelkonsole samt Radio und Navigationsgerät sowie den Airbag des Lenkrads und die vorderen Sicherheitsgurte aus. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07073/91590-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

