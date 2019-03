POL-RT: Einbrecher festgenommen; Verkehrsunfälle; Verdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt; Psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam genommen

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (RT): Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Einen 33-jährigen, mutmaßlichen Einbrecher haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel in der Nacht zum Donnerstag in Betzingen festgenommen. Der Mann war offenbar kurz vor 1.30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Im Dorf eingedrungen. Nachdem eine Zeugin die Polizei alarmiert hatte, umstellten und überprüften mehrere Streifenwagenbesatzungen unverzüglich das Gebäude. Der Verdächtige wurde beim Verlassen des Lokals widerstandslos festgenommen. Der einschlägig vorbestrafte Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen besonders schweren Diebstahls vorlag, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, ob der Festgenommene für weitere Straftaten als Tatverdächtiger in Betracht kommt, dauern an. (ak)

Dettingen/Erms (RT): Psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam genommen

Einen polizeibekannten 22-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, haben Beamte des Polizeireviers Metzingen am Donnerstagmittag in Dettingen in Gewahrsam nehmen müssen. Der Mann hatte gegen 12.45 Uhr beim Polizeirevier Metzingen angerufen und wirre Drohungen ausgestoßen. Seinen Aufenthaltsort nannte er nicht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er in der Hülbener Straße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich so heftig, dass er gefesselt werden musste, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (cw)

Pfullingen (RT): Radfahrer schwer verletzt

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Donnerstagmorgen im Eninger Weg alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt worden. Der 15-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf dem Weg in Richtung Stadtmitte, als er an einem Gefälle vermutlich sein Pedelec überbremste und deshalb zu Fall kam. Bei dem Sturz löste sich unglücklicherweise sein Fahrradhelm vom Kopf, danach war der Junge nicht mehr ansprechbar. Aufgrund seiner Kopfverletzungen musste der 15-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. (ak)

Engstingen-Kohlstetten (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 25-jähriger Fahrer eines VW Passat ist am Donnerstagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, auf der L 230 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito kollidiert. Zuvor war der VW-Lenker aus der Münsinger Straße nach links auf die Landesstraße in Richtung Münsingen eingebogen. Weil er dann von der Sonne geblendet wurde, hantierte er an der Sonnenblende, was ihn ablenkte und auf die falsche Spur geraten ließ, wo er mit dem Vito eines 28-Jährigen zusammenstieß. Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (ak)

Wernau (ES): Verdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.03.2019/11.53 Uhr

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau, der sich am Morgen des 10. März 2019, gegen 6.30 Uhr, ereignet hatte, ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Wie bereits berichtet, war eine 21-Jährige im Bereich Lange Straße/Neckarstraße von einem zunächst unbekannten Mann zuerst angesprochen worden, bevor dieser sie dann umklammerte und zu küssen versuchte. Die junge Frau konnte sich losreißen und flüchten. Aufgrund eines nach der Tat veröffentlichten Zeugenaufrufs meldeten sich noch zwei Zeuginnen, die in den frühen Morgenstunden in der fraglichen Gegend ebenfalls von einem Unbekannten angesprochen, aber nicht körperlich belästigt worden waren. Durch die Zeugenangaben und die folgenden Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf einen Verdächtigen und dessen derzeitigen Aufenthaltsort. Am Mittwoch konnte der Mann, bei dem es sich um einen 24-jährigen, pakistanischen Staatsbürger handelt, in Wernau ausfindig gemacht werden. Nach Feststellung seiner vollständigen Identität kam heraus, dass gegen den Beschuldigten aufgrund eines zurückliegenden Sexualdelikts ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestand. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Übergriff auf die 21-Jährige und zu der Frage, ob der 24-Jährige für weitere Straftaten als Verdächtiger in Betracht kommt, dauern an. (ak)

