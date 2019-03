Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind angefahren; Gas ausgeströmt; Verkehrsunfälle; Zahlreiche Verstöße bei Gurt- und Handykontrollen

Reutlingen (ots)

Achtjähriger Junge angefahren

Ein achtjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag angefahren worden, als er ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen ist. Eine 50-Jährige befuhr um 15.50 Uhr mit einem VW up! die Hoffmannstraße von der Steinachstraße herkommend. Auf Höhe des Parkplatzes einer Schule wollte die Frau nach rechts abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. In diesem Moment rannte das Kind aus Sicht der Pkw-Lenkerin von links nach rechts über die Straße. Ersten Erkenntnissen nach hatte ein Autofahrer des Gegenverkehrs dem Jungen gewunken, um die Straße zu überqueren. Der Achtjährige wurde von der Front des VW erfasst und leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste sich lediglich an der Unfallstelle um den Verletzten kümmern. (ms)

Metzingen (RT): Gas ausgeströmt

Ausströmendes Gas auf dem Gelände einer Firma hat am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Otto-Schott-Straße geführt. Gegen 14.15 Uhr war entdeckt worden, dass aus einem mehrere zehntausend Liter fassenden Tank medizinischer Sauerstoff austrat. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften und Spezialisten des Gefahrstoffzuges rasch vor Ort war, konnte den Gasaustritt schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte ein bei einem Be- oder Entladevorgang nicht richtig geschlossenes Ventil die Ursache für den Sauerstoffaustritt gewesen sein. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Beträchtlicher Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Ein Sachschaden von rund 27.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Ausfahrt B 27 und Gniebeler Weg ereignet hat. Ein 62-Jähriger wollte gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford von der B 27 kommend in den Gniebeler Weg abbiegen, wobei er einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Seat-Fahrer übersah. Dieser wollte aus der Wilhelm-Schickhardt-Straße geradeaus auf die B27 auffahren. Als beide in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zur Kollision. Diese war so heftig, dass an den Fahrzeugen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand und beide abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. (se)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Großer Einsatz nach Verkehrsunfall

Wegen eines Verkehrsunfalls und dessen Folgen mussten am Dienstagnachmittag Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Mitarbeiter der Stadt und eines Stromversorgers ausrücken. Ein 88-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit seinem 3er BMW in der Kanalstraße in Echterdingen unterwegs. Zeugenangaben nach fuhr er mit langsamer Geschwindigkeit an den Einmündungsbereich mit der Hauptstraße heran. Aus bislang ungeklärter Ursache gab der Senior Gas und beschleunigte über die Einmündung hinweg. Hierbei prallte er zunächst gegen den Ford C-Max eines 75-Jährigen. Anschließend krachte der Pkw des Unfallverursachers gegen einen Baum. An diesem brachen mehrere Äste ab. Da weitere Äste abzubrechen und auf Oberleitungen zu fallen drohten, rückten neben Mitarbeitern der Stadt auch Arbeiter des Stromversorgers an den Unfallort aus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr beseitigt. Der BMW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der 88-Jährige verletzte sich bei dem Unfall. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten, der Fahrbahnreinigung sowie der Arbeiten an dem Baum und der Bergung des Fahrzeuges musste die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mercedes aufgebrochen

Auf eine offen im Fahrzeug abgelegte Handtasche hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Dienstag einen in der Graf-Bentzel-Straße geparkten Mercedes aufgebrochen hat. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr schlug der Dieb eine Scheibe an dem Wagen ein und griff sich die Handtasche. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Gurt- und Handykontrollen - 23 Verstöße in kurzer Zeit

Etliche durch das Telefonieren mit ihren Handys am Steuer abgelenkte Verkehrsteilnehmer oder nicht angegurtete Fahrzeuginsassen haben Beamte der Verkehrspolizei bei einer ihrer Schwerpunktkontrollen am Mittwoch, zwischen acht Uhr und 9.30 Uhr, in Unterjesingen in der Jesinger Hauptstraße festgestellt. In der kurzen Zeitspanne von eineinhalb Stunden mussten 17 Fahrer beanstandet werden, die mit ihrem Handy telefonierten. Darüber hinaus wurden sechs Fahrzeuglenker oder Beifahrer beanstandet, die während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt und so ihre Gesundheit oder schlimmstenfalls sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten. Die regelmäßigen Kontrollen, insbesondere mit den Schwerpunkten Gurt und Handy werden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen fortgesetzt. (ak)

