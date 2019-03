Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann bedrohte Lebensgefährtin und Kind in Bodelshausen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Bodelshausen (TÜ):

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstag in Bodelshausen gekommen. Über eine Zeugin wurde gegen 7.20 Uhr bekannt, dass ein Mann in einem Mehrfamilienhaus nach einem Streit seine Lebensgefährtin und ein kleines Kind bedrohen würde. Sofort rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, aus. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt und die Beamten versuchten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. In einem günstigen Moment erfolgte kurz nach 10.30 Uhr der Zugriff durch Spezialkräfte. Es gab keine Verletzten. Zu den Hintergründen, warum es zu dem heftigen Streit kam, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

