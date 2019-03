POL-RT: Verkehrsbehinderung auf der B 10 nach Unfall; Fußgängerin angefahren; Pkw überschlägt sich; Betrunken von der Fahrbahn abgekommen; Mit Motorrad aufgefahren

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Stau auf der B 10 nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 10 in Richtung Göppingen geführt. Ein 31-Jähriger war um 14.40 Uhr mit seinem 3er BMW auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Weil musste der vorausfahrende Verkehr verkehrsbedingt abbremsen. Der 31-Jährige bemerkte dies zu spät und zog auf die rechte Fahrspur, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Hierbei kam es zur Kollision mit dem neben ihm fahrenden VW eines 50 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Golf und touchierte noch die Mercedes A-Klasse eines 26-Jährigen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw mussten beide Fahrstreifen in Richtung Göppingen gesperrt und der Verkehr über den Beschleunigungsstreifen vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangen Rückstau im beginnenden Feierabendverkehr. (ms)

Frickenhausen (ES): Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am späten Montagnachmittag erlitten, als sie unachtsam die Straße überquerte. Die 84-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr zu Fuß in der Grafenberger Straße im Ortsteil Tischardt unterwegs und wollte diese überqueren. Nachdem sie zwei von links kommende Pkw passieren ließ, lief die Seniorin los. Beim Überschreiten der Straße übersah sie jedoch einen von rechts kommenden und in Richtung B 313 fahrenden Jugendlichen auf seinem Leichtkraftrad. Der 17-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung und einer Ausweichbewegung eine Berührung mit der Fußgängerin nicht vermeiden. Die 84-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. (ms)

Filderstadt (ES): Pkw überschlägt sich

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Montagmorgen auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27-Jähriger schwer verletzt worden ist. Der Stuttgarter befuhr gegen 5.10 Uhr mit seinem Opel die B 27 in Richtung Stuttgart, als er zwischen den Ausfahrten Plattenhardt und Stetten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war er auf der linken Spur unterwegs und touchierte zunächst die Mittelleitplanken. Danach kam er nach rechts, überfuhr hier den Ausfädelungsstreifen eines Parkplatzes und durchbrach dort die Leitplanken. Anschließend rutschte der Wagen eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 27-Jährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem bereits älteren Opel entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Er musste anschließend abgeschleppt werden. (se)

Frickenhausen (ES): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ganz erheblich betrunken war ein 69 Jahre alter Frickenhäuser, der am Montagabend in der Ziegeleistraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der abschüssigen Ziegeleistraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach der Golf eine Hecke, raste durch das Grundstück, wobei er eine Steinmauer durchbrach und anschließend durch das daneben liegende Grundstück schoss. Dort prallte er zunächst gegen einen Haselnussstrauch, bevor sein Golf an einer weiteren Steinmauer zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzten Unfallverursacher im Anschluss ins Krankenhaus. Dort musste er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Bei der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr mit im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu entsorgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Heftig aufgefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der K 7107, zwischen Bodelshausen und Bechtholdsweiler ereignet hat. Ein 42-jähriger Hechinger war gegen 17.45 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf der Kreisstraße von Bodelshausen in Richtung Bechtholdsweiler unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er dabei eine Mercedes A-Klasse, deren 59-jähriger Fahrer angehalten hatte um sich mit einer Personengruppe an Straßenrand zu unterhalten. Er reagierte zu spät und krachte mit seiner Harley mit großer Wucht ins Heck des Mercedes. Dabei wurden der Biker und seine 49 Jahre alte Sozia so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Während der Mercedes fahrbereit blieb, musste die Harley-Davidson von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

