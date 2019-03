Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Fahrzeuge in Esslingen zerkratzt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Weitere zehn Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.03.2019/11.49 Uhr

Im Laufe des Wochenendes sind weitere Fahrzeuge in Oberesslingen beschädigt worden. Wie bereits berichtet, wurden drei Pkw in der Plochinger Straße vor den Gebäuden 42 bis 46 an den Fahrer-/ und Beifahrertüren zerkratzt. Am Montagmorgen meldete sich ein Autohaus in derselben Straße. Von ihnen sind zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, zehn Fahrzeuge mit einem scharfen Gegenstand an der Motorhaube zerkratzt worden. An zwei dieser Pkw wurden noch Scheinwerfer durch Kratzer beschädigt. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Die Polizei Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise. (ms)

