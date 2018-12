Bünde (ots) - (kup) Am Sonntag (9.12.) gegen 00:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen geparkten blauen KIA Rio an der Herforder Straße/Feldstraße. Der beschädigte Wagen parkte als ein dunkler Pkw, vermutlich der Marke Audi und mit Herforder Kennzeichen sich zwei Mal um die eigene Achse drehte und mit ihm zusammenstieß. Es entstand ein geschätzter Sachschaden durch starke Deformationen der Front in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug oder Art seiner Beteiligung zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

