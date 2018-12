POL-HF: Einbruch in Zweifamilienhaus

Löhne (ots) - (mmb) Im Tatzeitraum Freitag (07.12.2018), 10:00 Uhr bis Samstag, 20:20 Uhr eingebrochen wurde in ein Haus am Obernfeld. Der oder die Täter gelangten von der rückwärtigen Gebäudeseite in das Treppenhaus. Im Haus wurde eine der beiden Wohnungen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

