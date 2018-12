Herford (ots) - (hay) Am Donnerstag (6.12.) gegen 06:40 Uhr fuhr ein 50-jähriger Herforder mit einem VW-Transporter auf der Mindener Straße aus Richtung Saarstraße in Richtung Magdeburger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 150 bog er nach rechts auf ein Grundstück ab. Dabei übersah er einen 60-jährigen Herforder, der ihm mit einem Fahrrad auf dem Geh-Radwegweg entgegenkam. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden.

